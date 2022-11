(Di sabato 26 novembre 2022) Le parole di Kevin Desul suo ingaggio: «So di dire una cosa poco popolare, ma non credo di essere pagato» In una intervista rilasciata al Guardian Kevin Deha parlato del suo ingaggio. Alla domanda se ritiene di essere pagato, il centrocampista belga del Manchester City ha così risposto. «Non penso di essere pagato. So che questa risposta risulta essere poco popolare ma pensate ad un cantante che si esibisce ad un concerto con 60.000 persone. Guardo con logica tutto questo. Milioni di persone guardano il calcio in TV, 60.000 persone guardano la partita allo stadio, il reddito del club è di 500-600 milioni di sterline. Quindi sì, sono un sacco di soldi, sono troppi? Se il club può permetterselo, allora non è. Questa non è la risposta più ...

Le parole di Kevin Desul suo ingaggio: "So di dire una cosa poco popolare, ma non credo di essere pagato troppo" In una intervista rilasciata al Guardian Kevin Deha parlato del suo ingaggio. Alla domanda se ritiene di essere pagato troppo, il centrocampista belga del Manchester City ha così risposto. "Non ...... mai così in crisi (calcisticamente parlando) come in questo periodo con unnetto annuale ...77 milioni), nono in classifica Andrés Iniesta (30,75 milioni) e completa la top ten Kevin De,... De Bruyne: «Guadagno troppo Sarò impopolare, ma no»