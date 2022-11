Caniggia | «Argentina sovrastimata»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 novembre 2022) Claudio, ex attaccante dell’, ha parlato della situazione della Seleccion ai Mondiali in Qatar Claudio, ex attaccante dell’, ha parlato della situazione della Seleccion ai Mondiali in Qatar. Le dichiarazioni al Corriere dello Sport: MESSI – «In campo è impressionante ma Maradona e Pelé erano di un altro livello sopra a tutti».– «Penso sia stata. Sono curioso di vedere la reazione dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita e contro il Messico non sarà semplice». L'articolo proviene da Calcio News 24.