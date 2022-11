Ballando con le stelle 2022 | ripescati | chi è stato ripescato oggi | 26 novembre?

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 26 novembre 2022)con le: chi è, le coppie? Quale coppia (o coppie) è stata ripescata nel corso della puntata dicon le, in onda– 26– su Rai 1? Nessun ripescaggio. Per sapere chi rientrerà in gara bisognerà aspettare la puntata di sabato 17 dicembre. Le coppie eliminate Di seguito l’elenco delle coppie eliminate dacon lenel corso delle varie puntate: Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina – ELIMINATI Giampiero Mughini-Veera Kinnunen – ELIMINATI Dario Cassini-Lucrezia Lando – ELIMINATI Paola Barale-Roly Maden – ...