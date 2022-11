Umiliati o no | il bullismo è un problema e serve una soluzione

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Le parole sono importanti” è un’espressione cult del cinema italiano resa celebre da un’esilarante scena di Nanni Moretti. Certo lo sono e hanno avuto enorme eco mediatica quelle del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara quando ha esaltato “l’umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità”, scatenando enormi proteste e alcuni – pochi per la verità – tentativi di contestualizzazione. Il ministro stesso, dopo quasi un giorno di silenzio, questa sera ha trovato opportuno ritrattare, dicendo di avere utilizzato “un termine che non spiega affatto il senso del ragionamento”. Si tratta di una buona notizia, perché qualche settimana fa proprio il Ministro Valditara, rispondendo alle critiche in seguito alla sua nomina per qualche sua passata pubblicazione e circa i suoi primi messaggi agli studenti, aveva dichiarato di non dover prendere ...