Ultime Notizie Roma del 25-11-2022 ore 09 | 10

(Di venerdì 25 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio i femminicidi episodi di violenza contro le donne non conoscono sosta come testimoniano le pagine di cronaca di giornale dall’iniziofino al 21 novembre in Italia sono state uccise il 104 donne quasi 10 al mese Il dato è allarmante spiega la necessità oggi 25 novembre giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne di fermarsi a riflettere su l’orrore della violenza di genere nuova puntata della vicenda Jeffrey epstein le donne che hanno accusato il defunto imprenditore finanziario di abuso sessuale hanno inventato causa Deutsche Bank and jp Morgan Chase Company sostenendo che due colossi bancari abbiano agevolato le operazioni di traffico sessuale del magnate morto suicida in carcere nel due Mila non in circostanze sospette e di ...