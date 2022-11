Taglio cuneo fiscale | di quanto aumentano gli stipendi nel 2023

(Di venerdì 25 novembre 2022) La legge di Bilancio, la ptrima del governo presieduto da Giorgia Meloni ma nata già con le ultime settimane del governo Draghi, si basa su un approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione. I provvedimenti, che verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee, prendono come riferimento il quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022. Le misure contenute nella Manovra di bilancio ammontano a 35 miliardi di euro.La forbice tra ...

Si legge sul giornale: 'Si tratta di interventi che vanno visti come passi in avvicinamento agli impegni di legislatura, cioè ildelfiscale e contributivo entro il 5%. La scelta di ...Con la legge di Bilancio approvata dal governo Meloni, Con la legge di Bilancio approvata dal governo Meloni, cresce nel 2023 ildelfiscale. Per i redditi tra 20mila a 35mila euro, in realtà, gli stipendi non cambieranno e lo sgravio contributivo del 2% introdotto dal governo Draghi viene confermato, senza novità ...La misura più vantaggiosa della legge di Bilancio 2023 per i lavoratori dipendenti è il taglio del cuneo, ma i vantaggi cambiano a seconda della fascia di reddito. Giù le imposte anche sui premi di pr ...La misura più vantaggiosa della legge di Bilancio 2023 per i lavoratori dipendenti è il taglio del cuneo, ma i vantaggi cambiano a seconda della fascia di reddito. Giù le imposte anche sui premi di pr ...