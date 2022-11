Striscia | caso Soumahoro | parla l' ex socio Sambare | ' Aboubakar pagava i braccianti che posavano per i selfie che poi lui postava'

(Di venerdì 25 novembre 2022)dopo le accuse, raccolte dala notizia , dei suoi due ex soci è finito nell'occhio del ciclone per lo scandalo delle cooperative sociali gestite dalla moglie e dalla ...

torna sulSoumahoro: 'Nel ghetto non ci sono bambini, non andava candidato'Soumahoro Questa sera Pinuccio torna perla notizia sul 'Aboubakar', con una nuova ...ROMA - L'inviato dila notizia Pinuccio torna sul 'Aboubakar', con una nuova intervista esclusiva a Soumaila Sambare, ex socio di Soumahoro nella Lega Braccianti, associazione che tutelava i lavoratori nei ...Aboubakar Soumahoro dopo le accuse, raccolte da Striscia la notizia, dei suoi due ex soci è finito nell’occhio del ciclone per lo scandalo delle cooperative sociali ...Il deputato ha dichiarato che i suoi ex soci gli avrebbero chiesto, sotto forma di stipendio, i soldi delle donazioni all’associazione ...