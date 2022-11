Soumahoro fa finta di nulla | Viaggiavo molto

Il Riformista

... ha fattodi dover girare in carrozzella e si è fatto assegnare persino il reddito di ... Fatti I pm indagano sui bonifici girati in Ruanda al cognato diDonne contro Vediamo meglio ...avrebbe dovuto "collaborare e mediare con le altre organizzazioni e con gli altri ... nel territorio della mia diocesi e non possiamo farche non esista', continua. 'Da 15 anni lavoro ... Soumahoro vittima del razzismo della sinistra, acido e fasullo come una moneta di piombo: persino Salvini d... Il mea culpa mediatico del deputato con gli stivali a Piazza Pulita. "Sono stato poco attento, ma mia moglie mi disse solo che gli enti avevano dei ritardi nei pagamenti" ...Seguirò l’azzardoso esempio di Iuri Maria Prado e parlando dell’on. Soumahoro e anziché dire “nero” dirò anch’io negro, perché ...