Soumahoro a Piazza Pulita | Sono stato poco attento a quello che c' era a casa mia

ha poi risposto agli attacchi dei suoi ex colleghi della Lega Braccianti, poi tornati in Usb, rispetto alla rendicontazione dei bilanci, in particolare di 56.800 euro non rendicontati su un ...Aboubakarsi giustifica così in tv a 'Pulita' - guarda LE ACCUSE DEGLI EX COMPAGNI - Incerta è apparsa la sua posizione anche rispetto alle accuse che, intanto, gli sono state mosse ...Aboubakar Soumahoro è stato eretto a simbolo, candidato, eletto e scaricato dalla sinistra. E non è neanche indagato. A ...Il deputato, leader della lotta contro lo sfruttamento dei braccianti, è nell'occhio del ciclone per l’inchiesta sulle cooperative gestite dalla sua famiglia. Intervistato da Corrado Formigli, è evasi ...