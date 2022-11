Mondiali | Tite | Neymar giocherà ancora in questa Coppa del mondo

"Siamo fiduciosi, Neymar giocherà ancora in Qatar, il suo Mondiale non è finito"., ct del Brasile, si è detto certo che la presenza della sua stella non è a rischio, nonostante la distorsione alla caviglia destra che si è procuraro nella partita vinta 2 - 0 sulla Serbia. "Ha ...Alex Sandro (Brasile) 6 : Mai messo in discussione da, il terzino della Selecao guarda al ... Il giocatore bianconero si e' risparmiato per arrivare carico ai, ma la sua prestazione e' ...Alex Sandro (Brasile) 6: Mai messo in discussione da Tite, il terzino della Selecao guarda al mondiale ... Il giocatore bianconero si e' risparmiato per arrivare carico ai mondiali, ma la sua ...(QATAR) (ITALPRESS) – Il Brasile inizia nel migliore dei modi la propria avventura ai Mondiali in Qatar: i verdeoro vincono 2-0 contro la Serbia grazie alla doppietta di Richarlison siglata nel second ...