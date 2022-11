Aboubakar Soumahoro dice di aver commesso «una leggerezza»

La riunione, che è durata due giorni e che a qualcuno è apparsa come una riproposizione del Tribunale del popolo, dà un esito attorno al primo pomeriggio di ieri:si autosospende ...... uno dei ghetti di migranti nella provincia di Foggia, a proposito dell'attività politica e sindacale in Puglia di, leader della Lega dei braccianti, eletto deputato a settembre ...Il parlamentare autosospeso per le indagini sulle cooperative gestite da moglie e suocera: «Giravo per il Paese e non guardavo quello che c’era a casa mia» ...Prima le accuse di Rula Jebreal. Poi il «caso Angelini». Infine, in rapida successione, la «palpatina» di Memo Remigi e, come ...