Ufficiale | Salernitana | operazione per Pasquale Mazzocchi

... proprio il giorno della sua presentazionela scorsa estate, ha raccontato la verità sul ... il secondo dell'attuale serie A con 11 gol incassati (peraltro sei controe Juve nelle ...Giocatore in barella ©LaPresseDomani - come si legge sul sitodella- Pasquale Mazzocchi in seguito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, ...Questo il comunicato del club campano: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che l’intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro a cui si è sottoposto questa mattina ...Attraverso un comunicato ufficiale, la Salernitana ha informato sull'operazione effettuata in mattinata dall'esterno granata Pasquale Mazzocchi ...