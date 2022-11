LA NAZIONE

Prepararsi ad affrontare situazioni di emergenza: "Ecco le criticità del sistema di fronte a rischi chimici, biologici, radio - nucleari". I risultati del progetto di ricerca "Cbrn - Italy", ......che 'esiste un reale pericolo che una catastrofee radioattiva sia causata dal fuoco di missili da crociera e balistici russi sull'intero territorio dell'Ucraina e un enormedi danni ... Rischio nucleare e nuova crisi pandemica, l’Italia deve fare di più per prevenire Firenze, 24 novembre 2022 - Sono tante le iniziative, dal centro alla periferia, organizzate per accendere i riflettori sulla Giornata contro la violenza sulle donne. In piazza Santa Croce contro la v ...Prepararsi ad affrontare situazioni di emergenza: “Ecco le criticità del sistema di fronte a rischi chimici, biologici, radio-nucleari”. I risultati del progetto di ricerca “Cbrn-Italy”, coordinato da ...