Pnrr | Salvini “Tanti cantieri fermi | corriamo per recuperare”

(Di giovedì 24 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sto correndo come un matto da 30 giorni, l'intero governo sta cercando dimesi e anni persi. Ci sonossimi, miliardi a rischio, non commento quello che hanno fatto coloro che c'erano prima di me. Io sto sbloccando ogni giorno opere, sono contento perchè con questa manovra sono finanziate opere strategiche da Nord a Sud”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, a margine del Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione di Coldiretti. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).