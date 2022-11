Pisa | la star di TikTok 91enne «Nonna Giovanna» muore carbonizzata in casa

(Di giovedì 24 novembre 2022) Era nota comeed era unadida oltre 800mila followers. LaCapobianco è stata trovata mortaieri sera, 23 novembre, nella propriadi Navacchio, frazione di Cascina, nelno. A dare l’allarme è stata la figlia che ha trovato la donna già morta attorno alle 20 di sera. Ha chiamato i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. Il Messaggero riferisce che l’anziana è caduta dentro il caminetto acceso, forse per un colpo di sonno o un malore che gli avrebbero provocato la perdita dell’equilibrio. La donna era molto nota sul web perché ai tempi del lockdown da Covid il nipote aveva aperto un accountin cui postava ironici siparietti con la ...

Si chiamava Giovanna Malfatti, aveva 91 anni e grazie al nipote era diventata unadei social, ... La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, mercoledì 23 dicembre a Navacchio in provincia di. ...... almeno una volta nella vita, nei video di Nonna Giovanna , la tenerissima 91ennedel social ... avvenuta nella sera di mercoledì 23 novembre a Navacchio di Cascina, in provincia di. Nonna ...Giovanna Capobianco, per tutti nonna Giovanna, come era famosissima su TikTok, è morta a 91 anni nella sua casa di Navacchio, non lontano da Pisa.L’allenatore delle Fere a tutto campo ai microfoni di Sky. Su Cristiano Ronaldo: “Da fuori difficile capire le dinamiche dello spogliatoio, ma lui è determinante” Il tecnico rossoverde Cristiano Lucar ...