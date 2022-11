Nuovo Stadio Inter e Milan | discussioni al Consiglio Comunale | la decisione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 novembre 2022), anche aldio si è discusso di questo tema: ecco cosa è stato deciso Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, aldio si è parlato a lungo delche accoglierà: LA– La sicurezza ha riguardato il 20 per cento dei 460venti liberi, San Siro il 10. Sempre la sicurezza vale il 17 per cento delle 234 mozioni presentate, loil 5. Situazioni invertite nei 194 ordini del giorno dove l’urbanistica fa la parte del leone con il 10 per cento e la sicurezza di ferma al ...