Mondiali Qatar 2022 | Herdman | “Fiero dei miei giocatori | la qualificazione è ancora possibile”

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sconfitta immeritata, resta la buona prestazione, tanti rimpianti ma anche l’orgoglio di John, commissario tecnico di un Canada che ha debuttato al Mondiale perdendo 1-0 con il Belgio, ma dominando a lungo, fallendo un rigore sullo 0-0 e recriminando due rigore netti non fischiati nel primo tempo. “Ihanno dimostrato che meritiamo di essere qui a giocarci un Mondiale, sono stati bravissimi così come sono stati fantastici i nostri sostenitori. Sono orgoglioso dei ragazzi, l’obiettivo era giocare senza paura e lo abbiamo fatto, volevamo segnare per primi e non ci siamo riusciti, ma non èfinita, ètutto aperto dopo il pareggio nell’altra partita del girone – dichiara il c.t dei biancorossi -. Dobbiamo continuare a restare uniti e a crederci. Sono anche orgoglioso di ...