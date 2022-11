Juve | senti Rabiot | ' Questo Mondiale mi aiuta sul mercato' La situazione

... il centrocampista è stato onesto nel riconoscere, alla stampa italiana in Qatar, che 'queste prestazioni mi aiutano sul mercato per andare altrove ma anche per parlare con la. Ma adesso il mio ...II centrocampista bianconero manda un messaggio alla Juventus: sa che con un Mondiale da protagonista potrebbe strappare un contratto ancora ...Il centrocampista, in evidenza con la Francia, sa che ora si possono aprire diverse possibilità. A gennaio può già accordarsi con un altro club, i bianconeri studiano le contromosse ..."Tutti noi tifosi, appena abbiamo sentito questa cosa, abbiamo pensato che se Juve, Milan e Inter stanno pareggiando al 90’ ci saranno 14' di recupero".