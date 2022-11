Il sistema sanitario non funziona L’ospedale deve servire a tutti | non prima a chi può

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sono orgoglioso di essere stato invitato dal consigliere Luigi Piccirillo a parlare di sanità. Sono orgoglioso di averne parlato al fianco di un giornalista del Fatto Quotidiano, Luigi Franco, e due colleghi, Alberto Schiavone e, in collegamento da remoto, William Raffaeli. Sono orgoglioso di aver parlato nella sala del Gonfalone, sala stampa del palazzo Pirelli della Regione Lombardia. Una serata sicuramente interessante che, ovviamente, non è riuscita a sviscerare a pieno le idee e le proposte. Ma è servita per parlarne e, come ho detto rispondendo ad una domanda, già il parlarne non può che portare al confronto che può essere costruttivo. Solo dalla parte dei cittadini. Potete ascoltare l’intera serata qui e farvi una idea delle mie idee a volte in contrasto. Così scoprirete che il collega in collegamento da remoto ad un certo punto dice: “L’intramoenia non c’entra niente, niente. ...