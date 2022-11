(Di giovedì 24 novembre 2022) Alla Bce "dovremoulteriormente idi interesse, probabilmente in territorio restrittivo in modo da assicurare che l'inflazione torni al nostro obiettivo di medio termine il più ...

Tiscali Notizie

Lo affermato Isabel, la componente tedesca del comitato esecutivo della, secondo cui "i dati pervenuti finora suggeriscono che lo spazio per rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi ...Nel pomeriggio, inoltre, parleranno i membri del consiglio della, Isabele Joachim Nagel. Intanto in mattinata gli indici europei hanno beneficiato dell'indice tedesco Ifo, migliorato ... Bce, Schnabel: alzare ancora tassi, manca spazio per rallentamenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 nov - 'Le pressioni sui prezzi difficilmente si dissiperanno rapidamente' e le banche centrali 'devono rimanere determinate a riportare l'inflazione al suo ...Dopo i verbali della Fed in cui si ipotizza un rallentamento nel rialzo dei tassi, oggi è la volta della Bce. Borse Usa chiuse per festività, Tokyo sui massimi da due mesi e mezzo ...