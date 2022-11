Bayern Monaco | Laimer sempre più vicino

Secondo Uli Hoeness , ex calciatore e presidente onorario del, la Federcalcio tedesca non ha ' avuto il coraggio di affrontare la Fifa' sul caso della fascia 'One Love', che Neuer non ha indossato dopo l'invito della Dfb ad astenersi per evitare ...L'uomo di punta é Choupo - Moting che vanta sedici gol all'attivo in undici presenze nel. Occupa il quarantatreesimo posto nella graduatoria mondiale FIFA Non ci sono precedenti tra le ...Thuram Juve, l’Inter ora corre veloce: arrivano importanti aggiornamenti sul futuro dell’attaccante francese Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Marcus Thuram, gioc ...Il presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeness in un'intervista a 'RTL Direkt' attacca la federazione tedesca per il loro dietrofront ...