Aurora Ramazzotti | l' incidente in casa e la rabbia sui social | cos' è accaduto «Doveva avere paura»

La 25enne è felice: sul volto si legge la sua esplosione di gioia per il bebè che arriverà Look casual per l'influencer e conduttrice fiera delle sue forme da mammasul suo volto mostra una vera e propria esplosione di gioia, la 25enne cammina sicura in centro a Milano, fiera del suo pancione ormai evidente: è quasi al quinto mese di gravidanza .sta trascorrendo un periodo di grande felicità. Ad aprile lei e il compagno Goffredo Cerza diventeranno genitori di un maschietto: la loro gioia è incontenibile. Anche Michelle ...Aurora Ramazzotti infuriata per la disavventura che le è capitata. In una story sul suo profilo Instagram, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha raccontato un episodio tragicomico ...Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, Aurora Ramazzotti non manca di condividere con i fan quanto le sta accadendo in questi mesi. Da quanto ...