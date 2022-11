Audizioni alla cieca… così la New York Philharmonic per la prima volta ha più donne che uomini

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 24 novembre 2022) La prestigiosa New, fondata nel 1842, ha per laun numero maggiore di musicisterispetto agli: 45 contro 44. Certo, il distacco è minimo, tuttavia è un cambiamento davvero significativo: la New, infatti, la più grande e antica orchestra americana, è stata per 180 anni un palco a stragrande maggioranza maschile. Agli inizi dell’orchestra levenivano persino scoraggiate a intraprendere la carriera di musicista e per suonare ai concerti serali dovevano necessariamente essere accompagnate da un uomo. Solo negli anni ’70 le orchestre iniziarono a rendere più accessibili i posti facendo delle“cieche”, e questo in tutto il mondo, non solo in USA, ...