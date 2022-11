Ansia Brasile | Neymar esce in lacrime | il drammatico pianto in panchina

DOHA (Qatar) - Ildebutta piegando 2 - 0 la Serbia grazie alla doppietta di Richarlison , ma la festa della ...perché un neo nella perfetta serata verdeoro ancora c'è e tiene inil ct ...Neymar è uscito a 15 dal fischio finale diSerbia per una botta alla caviglia:dei verdeoro per la loro stella Nonostante la vittoria al debutto di Qatar 2022, c'ènelper le condizioni di Neymar. Il brasiliano è uscito infatti a 15 dal triplice fischio per uno scontro in cui ...A guastare il debutto vincente della Seleçao contro la Serbia c'è l'infortunio del giocatore del Psg, che torna in panchina coprendosi il volto per nascondere le lacrime. Tite preoccupato ...Richarlison sigla una doppietta straordinaria con la Serbia, pareggiando il bottino finora raccolto con il Tottenham.