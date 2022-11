Shoah | Meloni | ' forte impegno governo in lotta antisemitismo'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Incontro molto cordiale con Ronald Lauder, Presidente della World Jewish Congress. È stata un'occasione importante per garantire ildelitaliano nellaall'. Il patrimonio ebraico italiano è una parte cruciale della nostra identità nazionale". Lo scrive in un tweet il premier Giorgia, commentando l'incontro di oggi a Palazzo Chigi.

