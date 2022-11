Pensioni | rivalutazione tagliata per due anni | l?assegno minimo arriva a 572 euro Sale la tassa sul fumo | +20 centesimi a pacchetto

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tutte lesaranno rivalutate nel 2023, ma quelle al di sopra dei 2.100lordi mensili avranno un adeguamento all?inflazione meno generoso e decrescente via via che aumenta il...

La Legge di Bilancio modifica le fasce di importo e le aliquote di indicizzazione per la2023 e 2024. Oltre alle anticipazioni della premier, Giorgia Meloni , sull'aumento "extra" delleminime e sulla riduzione degli aumenti previsti per quelle di importo ...Per leviene intanto rivisto il meccanismo d'indicizzazione, comprese le minime, per il biennio 2023 - 2024: si va dallaal 100% dei trattamenti pensionistici pari o inferiori ...Le misure contro il caro energia, che impegnano due terzi dei 35 miliardi di euro a disposizione, quelle a sostegno delle famiglie e le imprese contro l'inflazione, sulle pensioni, il taglio del cuneo ...Pensioni, novità per la rivalutazione 2023: la legge di Bilancio ne rivede le percentuali. Ecco di quanto aumentano gli assegni dal 1° gennaio prossimo e come calcolare i nuovi importi.