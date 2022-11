Notte di tempesta a Capri | allagamenti e disagi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsaper diverse ore è stata investita da una potente burrasca, con una mareggiata che ha flagellato le cose su tutti i versanti dell’isola, con forti raffiche di vento, e violente cascate di pioggia che hanno provocato una serie di; al porto di Marina Grande è stata quasi impossibile la circolazione delle auto. Laè durata l’interama è andata man mano scemando verso l’alba, quando si è calmato tanto che è stato possibile far effettuare la partenza dadelle prime navi per gli approvvigionamenti giornalieri. Fermi in banchina invece fino ad ora aliscafi e catamarani. Sono state effettuate solo le prime corse delle navi Caremar per Napoli e Sorrento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

