Kamala Harris nelle Filippine sul fronte della rivalità con la Cina

La visita della vicepresidente degli Stati Unitisull'isola filippina di Palawan, nel mar Cinese meridionale, non ha il potenziale destabilizzante di quella di Nancy Pelosi a Taiwan nell'agosto scorso, ma di sicuro non è passata ...Deve fare quello che Nancy Pelosi, ad agosto, ha fatto a Taiwan: dimostrare che l'America non cede ai ricatti della Cina Ieri seraè diventata il più alto funzionario americano ad aver ...I paesi del sudest asiatico assistono con preoccupazione all’aumento delle tensioni e alla militarizzazione della zona. E tutti vorrebbero mantenere buoni rapporti sia con Pechino sia con gli Stati Un ...La vicepresidente un tempo considerata l’astro nascente dei democratici ha un ruolo cruciale in questa nuova fase di tentativo di dialogo con Pechino. Deve fare quello che Nancy Pelosi, ad agosto, ha ...