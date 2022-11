(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il senatore di FdI cita il Levitico per giudicare un abominio l’omosessualità. E allora abbiamo ricostruito ilpenale se dovessimo seguire la Bibbia

L'HuffPost

...Per rispettare l'anonimato (come impone la legge 194 sull'aborto ) sul cippo ci sarà solo un... E su questo caso si sono attivati Luigi De Carlo , Isabella Rauti e Lucioi di Fratelli d'...Erano presenti diversi politici: Lucio, Alessandra Gallone, Erica Rivolta, Lorenzo Cesa e ... 1 delcivile servisse a irrobustire la responsabilità dei genitori, della società e della ... Il codice Malan: a morte gay, infedeli, stregoni e bestemmiatori Il senatore di FdI cita il Levitico per giudicare un abominio l’omosessualità. E allora abbiamo ricostruito il codice penale se dovessimo seguire la Bibbia ...