lamiafinanza

... alle potenzialità delle nuove tecnologie ed alle professioni. In quest'ottica i colleghi di AXA Italia, esperti nelle diverse tematiche, saranno impegnati in momenti di, volti a ...... previene la rottura delle lunghezze e ladelle doppie punte causata dal calore, infine ... Piastra capelli a vapore: BaBylissLustre Questa piastra sfrutta la protezione e l'effetto ... Formazione STEAM nelle scuole secondarie per le future professioniste Tech&Data: Codemotion e AXA Italia lanciano Girls CodeUp « LMF Lamiafinanza L'evento "La Parità di genere come motore dell’innovazione. La sfida delle competenze Stem", organizzato da Philip Morris Italia con la collaborazione di Women at Business, punta a promuovere la parit ...La parità di genere come motore dell'innovazione e della crescita: l'impegno di Philip Morris Italia per l'occupazione femminile ...