(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) - “Nothing Shines Unless It Burns” IMETTONO ALL'ASTA COME NFT UN BRANO CON IL FISICOStorica collaborazione della rock band romana con il celebre fisico e saggista. L'NFT del brano verrà messo all'asta a partire dal 23 novembre. L'acquirente diverrà anche co-proprietario dei diritti del Master del brano. 23 novembre 2022.è uno dei più celebri fisici viventi: autore del grande successo editoriale Sette brevi lezioni di fisica (tradotto in 41 lingue e più di un milione di copie vendute) e co-fondatore della teoria della gravità quantistica a loop, è stato incluso dalla prestigiosa rivista Foreign Policy nella lista dei 100 pensatori più influenti al mondo. Il singolo “Nothing Shines Unless It Burns”, è una sorprendente collaborazione fra ...

La Ragione

... di notevole interesse storico e naturalistico, dell'arancia "" " varietà agrumaria così ... nei locali della Biblioludoteca "Rian -Pizzi", sita in via dei Monti, 144, in Villa San ...Laurea Magistrale Giurisprudenza: Fabio Corradi (Studio Corradi) - Silvia Cerrato;Ginevra (... Laurea Magistrale in Agricoltura sostenibile e di precisione: Stefano(Sivam) - ... BELLADONNA e CARLO ROVELLI (Adnkronos) - I Belladonna mettono all’asta come Nft un brano con Carlo Rovelli, uno dei più celebri fisici viventi, autore del grande successo editoriale 'Sette brevi lezioni di fisica' (tradotto in ...Domenica 13 novembre il movimento La Strada sarà nella Vallata del Gallico, a Villa San Giuseppe, per parlare del significato storico, sociale e antropologico delle nostre fiumare, nonché del loro del ...