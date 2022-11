Arabia Saudita | Al Shahrani si deve operare al viso | pagherà bin Salman

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Una delle storie più belle dei Mondiali di Qatar 2022 è sicuramente quella dell’, capace di conquistare la vittoria più prestigiosa della sua storia grazie al 2-1 contro l’Argentina. Uno degli eroi del match è Yasser Al, costretto a lasciare il campo a causa di un violento scontro con il suo portiere Al-Owais. La diagnosi è stata particolarmente importante in quanto ha riportato fratture alla mandibola e alle ossa facciali e un’emorragia interna. Per lui sarà dunque necessario un’intervento aldi ricostruzione, che avverrà in Germania. La notizia è che il trasferimento del difensore in Europa avverrà a bordo di un jet privato e sarà finanziato da Mohamed bin. Bel gesto da parte del principe ereditario, particolarmente entusiasta per la ...