(Di martedì 22 novembre 2022)diil ministro dell'Economia, il leghista Giancarloil leader del suo partito Matteo, attuale ministro delle Infrastrutture. Il segretario del Carroccio chiede infatti da tempo di aumentare il deficit, per affrontare, tra l’altro, il caro-energia e per fare fronte all’emergenza bollette. Il 13 settembre, per esempio,chiedeva a Draghi "almeno 30 miliardi subito". Oggi in conferenza stampa ecco però lo schiaffo di: "In tanti invocavano sforamenti di qua, sfondamenti di là, si aspettavano che facessimo un po' di follie, mi dispiace non aver assecondato questo tipo di aspettative".

Il Foglio

"In tanti invocavano sforamenti di qua, sfondamenti di là, si aspettavano che facessimo un po' di follie, mi dispiace non aver assecondato questo tipo di aspettative", dice il ministro ...La manovra in materia pensionistica interviene 'scalone pensionistico che sarebbe scattato ... ha spiegato Meloni replicando a una domanda sul price cap.'C'è chi chiede lo, quel che ... Sullo scostamento di Bilancio Giorgetti sconfessa Salvini "In tanti invocavano sforamenti di qua, sfondamenti di là, si aspettavano che facessimo un po' di follie, mi dispiace non aver assecondato questo tipo di aspettative", dice il ministro dell'Economia ...Alle Entrate il compito di monitorare l'utilizzo in base alle coperture finanziarie In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Mef potrà subito intervenire a tutela delle finanze pubbliche ...