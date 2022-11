Stalking | vittime degli atti persecutori continuano ad essere soprattutto le donne

(Di martedì 22 novembre 2022) Loè un reato entrato a far parte dell’ordinamento italiano mediante il D.l. 11/2009 ed è punito ai sensi dell’art. 612 bis C.p. Gli ultimi dati disponibili, presentati oggi dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale nel Report dal titolo “Il pregiudizio e la violenza contro le”, parlano di un fenomeno che continua a riguardare in particolar modo le. Gli, considerati tra i reati spia, ovvero a quei delitti che sono indicatori di una violenza di genere, fanno registrare per il 2022 un decremento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2021, passando da 14.704 agli attuali 12.200. Va ricordato che i reati di questo tipo presentano un’importante quantità di casi non denunciati, un numero oscuro difficile da quantificare. D’altra parte, da un anno all’altro, ...

... indicatori di una violenza di genere diretta contro una donna in quanto tale, risulta quest'anno in calo del 17% lo(12.200, il 75% donne). Diminuiscono anche i maltrattamenti ......dalla stampa ci viene restituito un quadro in cui il reato più diffuso e problematico è lo... Per conferire maggiore solidità alle testimonianze delle donnedi violenza vengono spesso ...I dati nel report della Polizia criminale diffusi in un convegno al Campidoglio: il 77% degli assassini sono italiani ...Il documento traccia un bilancio della legge sul Codice rosso, entrata in vigore nell'agosto del 2019 e che ha introdotto una corsia prioritaria per la trattazione di reati contro le donne, prevedendo ...