Reddito abrogato dal 2024 | scontro nella maggioranza Conte «disposto a tutto»  

(Di martedì 22 novembre 2022) Misure per quasi 35 miliardi Meloni: un piano coraggioso che scommette sul futuro di famiglie e giovani

Ilsaràl'1 gennaio 24 e sarà sostituito da una nuova riforma. Previsto un risparmio di 734 milioni per il 2023. I risparmi di spesa finanzieranno un apposito fondo che finanzierà la ...Ilsarà poidal 1° gennaio 2024 e verrà sostituito da una nuova riforma. Il Mef stima un risparmio di 734 milioni per il 2023, che finanzierà un fondo a sostegno dell'inclusione ...Dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza verrà abolito per essere sostituito da una nuova misura di cui nulla si sa, ma i cambiamenti partiranno dal 2023.Con la manovra arriva una «manutenzione straordinaria del reddito di cittadinanza, che si avvia verso la sua abolizione, con un periodo transitorio nel 2023 con maggiori controlli sul fronte di chi lo ...