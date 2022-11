Qatar 2022 | l’Arabia Saudita trova una clamorosa vittoria in rimonta contro l’Argentina

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Clamoroso quanto successo in Argentina-Arabia, match valevole per la prima giornata del girone C dei Mondiali di. La formazione Albiceleste, data tra le favorite per lafinale, parte con un passo falso, venendo sconfitta indalla selezione araba. Un successo assolutamente meritato e non casuale per gli uomini di Renard, che hanno messo in scena una partita formidabile come tenuta fisica e mentale. GLI HIGHLIGHTS LA PAZZA ESULTANZA DEL TELECRONISTA ARABO TABELLINO E PAGELLE LA PARTITA – Partenza forte dell’Albiceleste, con Messi che impegna subito Alowais, molto reattivo e preciso nel respingere il tentativo ravvicinato. Il duello si ripete al 10?, su rigore: stavolta è l’argentino ad avere ragione, spiazzando l’estremo difensore arabo. Un ...