Premio europeo per la Chirurgia Vascolare e la Radiologia Interventistica di Udine

(Di martedì 22 novembre 2022) Il direttore della, dr. Paolo Frigatti, e il Direttore della, dr. Massimo Sponza, hanno ricevuto un importante riconoscimento da Artivion EMEA per lo sviluppo dellaMininvasiva Endonel trattamento delle patologie complesse dell’Arta toraco addominale (Aneurismi, dissezioni). Si tratta di unamolto complessa che costringe ad intervenire su tutte le arterie vitali che nascono dall’aorta toracoaddominale (renali, intestinali, epatiche etc) In passato questo trattamento poteva essere eseguito solo con tecnica chirurgica aperta e quindi con livelli di mortalità molto elevati, ma oggi, grazie allo sviluppo di queste nuove tecniche, pur rimanendo ancora molto complesso, si riesce a ...

