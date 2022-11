Milo Manara contro Elon Musk per l' uso non autorizzato di una sua opera | Faccio causa e ricompro Twitter?

(Di martedì 22 novembre 2022) L'artistanon ha reagito in modo positivo all'uso nondi una suacompiuto dae ha ironizzato su Facebook sulla situazione.ha duramente criticatoper l'uso nondi un suo disegno che il proprietario diaveva condiviso per fare ironia su Donald Trump. Il meme, dal contenuto sessuale esplicito, avrebbe dovuto prendere in giro l'ex presidente e la sua incapacità a rimanere distante dai social media.ha recentemente ridato a Donald Trump la possibilità di usare il suo account, dopo che era stato bannato dal sito, ma il miliardario aveva ...

Il fumettista: 'Potrei chiedergli 44 miliardi di dollari, ricomprare Twitter e ridarlo in gestione a qualcun ...Ha tentato di 'sedurre' Donald Trump , con la speranza di riuscirlo a 'indurre in tentazione' e a tornare su Twitter usando un'opera 'alterata' di. Ma Elon Musk , anziché ottenere il risultato desiderato, è stato preso per l'orecchio da uno dei più noti maestri dell'arte e dell'illustrazione italiana nel mondo. Dopo il primo buco ...L'artista Milo Manara non ha reagito in modo positivo all'uso non autorizzato di una sua opera compiuto da Elon Musk e ha ironizzato su Facebook sulla situazione.Domenica Twitter ha ripristinato l’account dell’ex presidente americano Donald Trump, sospeso nel gennaio del 2021 per via di alcuni suoi tweet che legittimavano l’attacco al Congresso degli Stati Uni ...