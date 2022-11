Messico-Polonia le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 22 novembre 2022) . Subito in campo il gruppo C per concludere la prima giornata del girone. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo l’inaspettata sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita,hanno una grande opportunità nell’altra sfida odierna del girone C per ottenere dei punti importanti in ottica Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.