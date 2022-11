Maltempo | in Sardegna allerta rossa | a Bosa strade allagate e torrenti di fango

Emessa allerta rossa per la giornata di oggi in Abruzzo e; arancione in Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise e Veneto; gialla in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e Umbria. Prevista acqua alta record a Venezia. ...AGI - Sei persone - tre coppie di anziani con difficoltà motorie - sono state evacuate nella notte a Bosa , nell 'Oristanese , dove il fiume Temo è esondato a causa delle forti piogge di ieri sera. ...Le immagini dal porto di Chioggia (Venezia), dove oggi è prevista un'alta marea eccezionale con picchi intorno ai 170 centimetri. Le onde che potrebbero raggiungere anche i 7-8 metri di altezza. L'ond ...BOSA. Prime ore di allerta meteo e iniziano i disagi. A Bosa le strade sono già allagate e invase dal fango. Le immagini che arrivano dal paese della costa occidentale del centro-nord della Sardegna r ...