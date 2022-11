Inverno sul Belpaese tra pioggia | neve e fiumi in piena

Leggi su agi

(Di martedì 22 novembre 2022) AGI - Saltando a pié pari l'autunno, il 'Generale" è arrivato sul, portando piogge,ma anche danni alluvionali. Il peggio lo hanno visto soprattutto in Sardegna, Abruzzo e Campania. L'acqua dal cielo ha causato l'esondazione del fiume Temo, nell'Oristanese, e messo in pericolo la vita di tre coppie di anziani con difficoltà motorie, che nella notte sono state evacuate nella notte a Bosa. L'onda di esondazione proveniente dalla Diga Santu Crispu, a monte di Bosa, attorno alle 6 del mattino ha cominciato ad attraversare l'abitato e molte imbarcazioni ormeggiate sono state trascinate verso il mare. La borgata di Marceddì nel territorio di Terralba (Oristano) è stata allagata dall'acqua dell'omonimo stagno e del mare antistante. "Non ho mai visto il mare gonfio e l'acqua alta come stavolta", ha dichiarato Antonio ...