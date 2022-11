(Di martedì 22 novembre 2022) Lunedì sera il Consiglio dei ministri ha stabilito lo scioglimento dei consigli comunali di, in provincia di Reggio Calabria, e, in provincia di Roma, per. Ladei duesarà affidata a commissioni

Il Post

E' il messaggioai social network del responsabile economia e finanze della segreteria del ... Sul Reddito di cittadinanza ilda settimane gioca con la vita delle persone: un ......positiva all'Italia nel mondo' - ha debuttato il presidente della Federazione nella consueta conferenza di fine torneo - 'Abbiamo svolto egregiamente il compito che questoci aveva... Il governo ha affidato la gestione dei comuni di Cosoleto, Anzio e Nettuno a una commissione straordinaria, per infiltrazioni della criminalità organizzata La tregua fiscale voluta dalla maggioranza di governo e implementata dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha un menu piuttosto ampio. La misura di effetto più immediato ...Sarà più simile al reddito di sussistenza per i poveri, verrà con ogni probabilità affidato ai Comuni e non peserà più direttamente sulle casse dell’Inps, e prenderà il via nel 2024: il reddito di cit ...