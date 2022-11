GF VIP | Antonino Spinalbese e Luciano Punzo | scoppia il litigio «Burattinaio» VIDEO LITE

(Di martedì 22 novembre 2022)hanno litigato nella casa del GF Vip, ma perché? Negli ultimi giorni, l’ex volto di Temptation Island ha iniziato a parlar male del coinquilino, soprattutto con Oriana Marzoli, che si è presa una bella cotta per l’ex di Belen. Proprio in merito a questo, infatti, i due vipponi di Signorini...

... quando entrambi hanno partecipato al Grande Fratello. I conduttori di Ex on the Beach Italia ,... Santiago (avuto con De Martino) e la piccola Luna Marí (nata dalla sua relazione con...Da quando Edoardo Tavassi ha fatto il suo ingresso nella casa del Gf, è riuscito ad estorcere tante curiosità adspinalbese . L'ultima riguarda Belén Rodriguez , ex compagna dell'...Dopo la diretta il VIP si confida con la sua compagna Micol e accusa se stesso di essere una persona molta immatura ...Nella puntata di ieri, 21 novembre, Taylor Mega è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua grande amica Giaele De Donà. L'incontro è stato davvero emozionante e l'infl ...