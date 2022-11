Gas | la Commissione Ue propone un tetto a 275 euro Ecco quando scatterà

(Di martedì 22 novembre 2022) Il meccanismo scatterebbe automaticamente quanto si verifichino due condizioni: il prezzo di liquidazione del derivato eccede 275per due settimane e i prezzi Ttf sono di 58più alti rispetto al prezzo di riferimento del gnl per dieci giorni di negoziazione consecutivi in quelle due settimane

... ma la partita sul price cap sulè ancora molto lontana dall'essere chiusa e, soprattutto, rischia di essere solo un meccanismo di facciata. LaUe ha dato infatti il via libera alla ...Il price cap sulproposto dallaeuropea verrà attivato "quando lo spread tra il prezzo sul Ttf e il prezzo globale del Gnl è pari o superiore a 58 euro per dieci giorni di transazioni"...Mentre l’inverno si fa più duro il colosso russo Gazprom minaccia di ridurre da lunedì prossimo i flussi di gas attraverso l’Ucraina, ultima rotta del gas russo verso l’Europa. L’annuncio giunge in ri ...Bruxelles ha individuato il tetto massimo anti-volatilità a 275 euro al megawattora, più del doppio del livello attuale del Ttf di Amsterdam. Il ...