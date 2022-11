E T - L' extra-terrestre | le 8 cose che forse non sapete

(Di martedì 22 novembre 2022) Per celebrare i quarant'anni del capolavoro di Steven Spielberg, Universal Home Entertainment distribuisce un'imperdibile edizione in home video da collezione, e noi ne approfittiamo per indagare gli aneddoti più sfiziosi legati al cult

Il Manifesto

...di una costellazione di satelliti per portare la connettività Internet dall'orbita. Il ...di euro Vai all'approfondimento Il progetto dell'UE ingtende ridurre la dipendenza da società- ...... il sistema avanzato di sorveglianzae intelligence dell'Alleanza Atlantica basato su ...è funzionale al rafforzamento del ruolo geo - strategico della regione Toscana per la proiezione-... Tutankhamon, è extraterrestre il pugnale del faraone La controversia sull’origine del metallo L'astrofisico Avi Loeb continua ad essere convinto che il primo asteroide interstellare mai visto non sia di origine naturale.SARONNO – In occasione del XXXIII anniversario della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, ripartono le iniziative legate alla manifestazione “Diritti in ...