Ad Amici 22 Samu pazzo di Elena D' Amario | Ogni anno qualcuno si innamora di lei

...ad '' per aiutare i ragazzi a migliorarsi. 'Ogni anno cambia il cast, ma c'è una costante: uno degli allievi si innamora sempre di lei', svela la De Filippi. Il riferimento è al ballerino, ......stupisce per dolcezza ed eleganza Visto cos'è accaduto a volte in alcune esibizioni degli allievi di22 , che a volte non riescono a controllarsi, la conduttrice ha dato un avvertimento a:...Ad "Amici 22", oltre a lezioni e sfide, Samu deve affrontare un ostacolo ulteriore: l'amore per Elena D'Amario. La ballerina fa strage di cuore ovunque vada e Maria De Filippi conferma: "Ogni anno cam ...La conduttrice di Amici 22 punzecchia l'allievo: "C'è una costante ogni anno" Come i fedeli telespettatori del talent ricorderanno un paio di puntate fa è ...