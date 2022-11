Una banca propone ai clienti un vademecum per difendersi dalle truffe sentimentali Perché denunciare i responsabili non è sufficiente

Leggi su iodonna

(Di lunedì 21 novembre 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è chi crede di aver trovato l’amore e trascorre ore e ore sul telefonino o al computer per scambiare messaggi. C’è chi invia foto e filmati anche in pose intime e c’è chi elargisce soldi, fino a migliaia di euro, convinto di aiutare il partner. Nessuno di loro si rende conto di essere finito in un meccanismo perverso che può distruggere l’esistenza. E portare i più fragili, come è già accaduto, addirittura al suicidio.dall’altra parte dello schermo ci sono persone che fingono di essere chi non sono. Uomini che si spacciano per donne, femmine che dicono di essere maschi, anziani che sostengono di essere ragazzi. E quando la realtà emerge, chi è stato raggirato spesso non regge la delusione. Si chiamano. Sono un reato. ...