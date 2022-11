Un buon VTC cede contro la corazzata Fano

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022) È finita come era da pronostico ma la quarta sconfitta consecutiva del Volley Team porta con sé deii segnali in vista delle prossime importanti partite. Bologna, Monselice e Mirandola (la prima e l’ultima in casa al PalaBarbazza) saranno tre crocevia importantissimi per mettere in tasca quei punti che nel mese di novembre non abbiamo ancora conquistato. Alle difficoltà dell’ultimo mese, all’atteggiamento “sbagliato e superficiale” che Bassanello ha giustamente sottolineato nell’intervista che ci ha introdotti alla sfida di ieri, si sono aggiunte alcune defezioni che di certo non hanno aiutato i ragazzi sandonatesi; infatti prima Dal Col si è infortunato in allenamento, poi Umek e Mazzon fermati dall’influenza. Per l’occasione mister Tofoli ha quindi dovuto rivedere il classico starting 6: Mandilaris opposto, Dalmonte e Palmisano in banda, Trevisiol e Mazzanti al ...