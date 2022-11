Serie A UnipolSai 2022 23 | la classifica dopo 7 giornate

(Di lunedì 21 novembre 2022) Al termine della 7ª giornata, resta ancora una squadra imbattuta nelladella, la Virtus Segafredo Bologna, vincente anche sul parquet della Dolomiti Energia Trentino per 64-71. Staccata di due punti dai bianconeri c’è ora l’EA7 Emporio Armani Milano, capace di prendere il largo nel secondo tempo e di fermare la Pallacanestro Trieste (98-81). La terza posizione è poi occupata dalla Bertram Yachts Tortona (reduce dal k.o. di Brescia per 83-68 e alla seconda sconfitta consecutivale cinque vittorie iniziali) e dall’Openjobmetis Varese (vincente per 93-90 nell’anticipo contro l’Umana Reyer Venezia), appaiate a quota 10 punti. A seguire c’è un terzetto a 8 punti, composto da Carpegna Prosciutto Pesaro (corsara a Brindisi per 74-102) e Dolomiti Energia Trentino ed Umana Reyer ...

