Mercedes-Benz - Stati Uniti | elettriche più prestanti con il software in abbonamento

(Di lunedì 21 novembre 2022) Se il fenomeno degli aggiornamenti Ota (over-the-air) è ormai una novità relativa, la sua portata rappresenta, invece, una continua scoperta. L'ultima curiosità si chiama "Acceleration increase" e riguarda la: trattasi di un update da remoto che migliora le performance in accelerazione, "limando" da 8 decimi a 1 secondo lo 0-100 km/h. Anzi, più precisamente lo 0-60 miglia orarie, essendo quest'optional proposto dalla Casa negli Usa per i modelli EQE, EQE Suv, EQS ed EQS Suv. Per attivarlo basta premere un bottone o poco più, senza passare dall'officina. E, ovviamente, bisogna pagare. Non una tantum, però: la Stella offre il "boost" in, a 1.200 dollari l'anno (100 al mese). Un bel boost. In sostanza, l'aggiornamento va a modificare la curva di coppia e la potenza massima della vettura, a prescindere dalla modalità di guida ...

